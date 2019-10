Donald Trump wiederholte per Twitter, dass die USA planen, "große" Sanktionen gegen die Türkei zu verhängen. Der US-Präsident sagte jedoch, dass sein Land nicht mit seinen NATO-Verbündeten in einen Krieg ziehen werde. Dennoch verstärkte die TRY nach den Nachrichten ihren Rückgang, wobei USDTRY das Kursniveau von 5,93 durchbrach. Das Paar notiert auf einem neuen Monatshoch, aber wenn man den "Flash-Crash" vom August nicht berücksichtigt, wird das Paar auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni gehandelt. ...

