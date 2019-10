Der Juli war mit plus 0,92 Prozent der stärkste Monat, wobei aber auch die beiden Monate August (+0,11%) und September (+0,47%) im Plus abschlossen.Zürich - Die Schweizer Pensionskassen haben ein weiteres starkes Quartal verzeichnet und die Erholung damit fortgesetzt. Der Pensionskassenindex der Credit Suisse stieg im dritten Quartal um 1,51 Prozent. Aktuell steht der Index per 30. September 2019 bei 182,20 Punkten, ausgehend von 100 Punkten zu Beginn des Jahres 2000. Nach zwei positiven Vorquartalen entwickelten sich die Pensionskassen...

