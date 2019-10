Zum Franken zeigt sich der Euro am Vormittag mehr oder weniger stabil knapp unter 1,10.Frankfurt am Main - Der Euro hat sich am Montag zum US-Dollar bisher wenig verändert. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1027 US-Dollar und damit etwa so viel wie im frühen Handel. Leicht zulegen konnte derweil der Franken. Der Euro sinkt 0,9956 Franken und der Dollar auf 1,0978 Franken. Etwas Unterstützung erhielt der Euro nach anfänglichen Kursverlusten gegenüber dem...

