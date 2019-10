Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, hat als Reaktion auf die türkische Offensive in Nordsyrien die Rücknahme der aus Deutschland stammenden IS-Kämpfer gefordert. "Die Bundesregierung muss jetzt dafür sorgen, dass die in Nordsyrien inhaftierten Dschihadisten und ihre Angehörigen zügig nach Deutschland zurückgeholt werden, damit ihnen hier ein rechtsstaatlicher Prozess gemacht werden kann", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagsausgaben).



"Durch die Vogelstraußpolitik der Bundesregierung wird dies wegen der zunehmen unübersichtlicher werdenden Lage mit jedem Tag schwieriger." Nouripour fügte hinzu: "Auch für die Rückholung der in Syrien festsitzenden IS-Kinder muss sie sich endlich einsetzen. Es kann nicht sein, dass die Kinder deutscher Staatsangehöriger für die Taten ihrer Eltern büßen müssen und die Bundesregierung nichts tut."