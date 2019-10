"So sehen Sieger aus" wäre das passende Motto für Siltronic in der Vorwoche gewesen, denn für die Aktie ging es in einem richtigen Sprint bis an die 200-Tage-Linie heran. Die liegt jedoch, doppeltes Pech für die Bayern, nahezu auf einer Höhe mit einem markanten Widerstand, an dem sich die Papiere zuletzt die Zähne ausbissen. Aus dem Ausbruch über diese Hürde wurde also erst einmal nichts, stattdessen drücken Gewinnmitnahmen die Kurse heute deutlich ins Minus. Dabei hätte Siltronic noch jede Menge Aufwärtspotenzial in petto, wie der Blick in den Chart zeigt! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...