Port International bringt mit BE CLIMATE die erste klimaneutrale Marke für Obst und Gemüse auf den Markt. Der Startschuss fällt am 22. Oktober auf der Fruit Attraction 2019 in Madrid. Nach der erfolgreichen Einführung von Fairtrade und Bio erweitert einer von Europas führenden Fruchtdienstleistern mit BE CLIMATE ab Oktober 2019 sein Sortiment um fünf klimaneutrale...

