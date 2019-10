Die Arbeiten am neuen Verwaltungsgebäude der Edeka Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr nehmen Gestalt an. Am 11. Oktober feierte das Unternehmen am künftigen Edeka-Platz gemeinsam mit Vertretern der Stadt den ersten Spatenstich. Christoph Fleischhauer, Bürgermeister der Stadt Moers, und Arjan Kamphuis, Geschäftsführer Ten Brinke, gaben gemeinsam mit Peter Wagener,...

Den vollständigen Artikel lesen ...