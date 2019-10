Im Verlauf der Handelsmesse Fruit Attraction werden spanische Vereinigungen zusammen mit der Botschaft Großbritanniens (GB) in Spanien nächsten Mittwoch den Tag des "Brexit in dem Obst- und Gemüsesektor: Vision Spanien - Großbritannien" veranstalten. Bildquelle: Shutterstock.com Mit dem Datum des 31. Oktobers am Horizont und an der Tür zu einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...