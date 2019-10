An dem Stand von Moskau waren 13 führende Unternehmen der Stadt. Auf einem Treffen mit Reportern in dem Pressezentrum teilte die Stellvertretende Leiterin des Ministeriums für Investitions- und Industriepolitik von Moskau, Staatsministerin Anna Kuzmenko, teilte ihre Pläne für die Förderung von Waren russischer Unternehmen in internationalen Märkten....

Den vollständigen Artikel lesen ...