Der USD/CHF scheiterte kürzlich daran die 0,9985/90 zu überwinden - Die 2-Monate alte steigende Trendlinie und der 100-Tage-EMA erregten die Aufmerksamkeit der Verkäufer - Das erneute Scheitern am 0,9985/90 Widerstandsbereich ließ den USD/CHF am frühen Dienstag zur 0,9965 fallen. Das Paar erlebt nun einen Pullback in Richtung der 2-Monate alten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...