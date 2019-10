Asiens Märkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Lediglich in Tokio kam es nach feiertagsbedingter Pause des Handels zu einem deutlichen Plus.Tokio / Hongkong / Shanghai - Die asiatischen Märkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Lediglich in Tokio kam es nach feiertagsbedingter Pause des Handels zu einem deutlichen Plus. Damit holten die japanischen Börsen die Gewinne der anderen Aktienmärkte zu Wochenbeginn nach. Die Euphorie über die Teileinigung im Handelsstreit zwischen den USA und China hatte einen Dämpfer erhalten...

Den vollständigen Artikel lesen ...