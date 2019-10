Der eKMU-X Index büsst in der vergangenen Handelswoche an Boden ein und sinkt um 0,7% auf 1'167 Punkte.Marktbericht Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) sind die Volumen auf ein tiefes Niveau zurückgegangen. Im Vergleich zur Vorwoche fiel der Gesamtumsatz um 75 Prozent auf 0,6 Millionen Franken. Die Anzahl der Abschlüsse verringerte sich auf 62 von 84. Auch der eKMU-X Index büsste an Boden ein. Er sank um 0,7 Prozent auf 1'167,48 Punkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...