Der Dollarindex baute am Montag seine Gewinne in die Mitte der 98,00 aus, nach dem die 98,30/20 in den vergangenen Sitzungen eine starke Unterstützung bot. Dieser Bereich wird durch den 55-Tage-SMA verstärkt. Sollten die Verkäufer die Kontrolle übernehmen, so ist mit einem tieferen Pullback zum Fibo Retracement der 2017-2018 Abwärtsbewegung von 97,87 ...

