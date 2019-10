Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Mark Carney, sagte am Dienstag, dass die BoE den Leitzins bei Bedarf nahe, aber leicht über Null senken könnte und er fügte hinzu, dass sie wahrscheinlich weiterhin in einem Niedrigzinsumfeld bleiben werden. "Die Banken im Vereinigten Königreich haben genug Kapital, um mit einem No-Deal Brexit und einem verstärkten ...

