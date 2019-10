Unter dem Strich steht im dritten Quartal ein Überschuss von 9,1 Mrd USD US-Dollar und damit rund acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor.New York - Brummende Geschäfte mit Anleihen haben der grössten US-Bank JPMorgan im dritten Quartal ein überraschend kräftiges Gewinnplus beschert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 9,1 Milliarden US-Dollar (8,3 Mrd Euro) und damit rund acht Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Dienstag in New York mitteilte. Damit übertraf die Bank klar die durchschnittlichen...

