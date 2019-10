EUR/JPY baut seinen Abprall von der 120,00 in die Nähe der 119,20 aus - JPY Gebote trotz stabiler US Renditen - Eurozonen Konjunkturstimmung fiel im Oktober - Der Verkaufsdruck gegenüber der Gemeinschaftswährung nahm zu und so fiel der EUR/JPY zum Wochentief von 119,20. EUR/JPY schaut auf Renditen, Handel Das Paar startete negativ in die neues ...

