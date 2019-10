Mit Kursverlusten von zeitweise über 20% rauschten die Papiere von Wirecard heute in die Tiefe. Ein neuerlicher Bericht der Financial Times über Zweifel an den Geschäftspraktiken des Online-Zahlungsdienstleisters sorgte für den katastrophalen Kurssturz, der jetzt zunächst alle bullishen Ambitionen zunichte macht. Die Geschichte wiederholt sich also - und noch ist völlig offen, wie die Wirecard-Aktie diese neue Attacke übersteht. ...

