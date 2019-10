Das Fundingziel war innerhalb weniger Tage erreicht. Mehrere hundert Anleger haben sich an der Finanzierung beteiligt. Voltstorage entwickelt und produziert Redox-Flow-Speicher für Privathaushalte. Das Münchner Start-up wil das Geld in den Aufbau der Serienproduktion investieren.Das Münchener Start-up Voltstorage hat innerhalb von zehn Tagen über die Online-Plattform Wiwin eine Million Euro eingesammelt. Das Kampagnenziel lag ursprünglich bei 700.000 Euro, wurde jedoch innerhalb weniger Tage überzeichnet, wie es am Dienstag hieß. An der Finanzierung haben sich demnach mehrere hundert Privatanleger ...

