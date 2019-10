Die wiederholt knappe Kartoffelerntemenge hierzulande spiegelt sich derzeit nicht in den Preisen für Aktionsware am Markt wieder. Im Kampf um Absatz jagt in Discountern und im Lebensmitteleinzelhandel eine Aktion die nächste Aktion. Die Nachfrage der Endkonsumenten ist gut. Dies geht aus dem "Marktinformation Ostdeutschland 41. KW 2019 " des Landesamts für Landwirtschaft,...

