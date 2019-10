Schumacher Packaging, einer der größten familiengeführten Hersteller für Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe, hat die Betriebsjubiläen von 75 Männern und Frauen gefeiert. Beim traditionellen Festakt in Grub am Forst ehrte die Unternehmensleitung am 11. Oktober die Schumacher Packaging Jubilare aus den Werken Ebersdorf und Sonneberg. Anlässlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...