AgroFresh Solutions Inc., ein global führendes Unternehmen für Obst- und Gemüsefrischelösungen, bekam per Urteil 31,1 Millionen USD an Schadenersatz von einer Jury in dem US-Bezirksgericht in Delaware in seinem Prozess gegen Decco Post-Harvest Inc. und Deccos Dachunternehmen, UPL Limited, zugesprochen. Das Urteil beinhaltete eine Entscheidung, dass UPL und Decco willentlich...

Den vollständigen Artikel lesen ...