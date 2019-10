Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den JPY Futures Märkten am Dienstag um 3,3K Kontrakte gestiegen ist, um den vorherigen Rückgang umzukehren. Das Volumen entwickelte sich in die gleiche Richtung, da es um fast 40K Kontrakte zulegte. USD/JPY hatte 200-Tage-SMA über 109,00 zum Ziel Der USD/JPY kann seine Rallye aufrechterhalten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...