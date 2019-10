EUR/USD steigt mit Gerüchten über deutschen Impuls - Greenback Erholung vom Wochentief - US Einzelhandelsumsätze und Beige Book folgen - Nach dem Test des Monatshoch im Bereich der 1,1060, kam dem EUR/USD die positive Dynamik abhanden und so fiel er in den Bereich der 1,1030. EUR/USD unterstützt durch deutsche Nachrichten Das Paar wird durch den ...

