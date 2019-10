Die Ausstellung «Odyssee» ist jeweils am Donnerstag von 16 bis 20 Uhr geöffnet und dauert bis am 30. Januar 2020.Basel - Der international bekannte Berner Künstler Peter Wüthrich zeigt bis zum 30. Januar 2020 im Helvetia Art Foyer Kunst rund um das Medium Buch. Jeden Donnerstag kann die Ausstellung «Odyssee» gratis besichtigt werden. Seit 1992 arbeitet der Berner Künstler Peter Wüthrich ausschliesslich mit dem Medium Buch. In obsessiver Sammelleidenschaft hat er eine umfangreiche Büchersammlung...

