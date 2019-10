Numab wurde 2011 gegründet und ist auf die Entwicklung multispezifischer Biotherapeutika für den Einsatz in der Immuno-Onkologie und Immunologie spezialisiert.Wädenswil - Der Verwaltungsrat des Biotech-Startups Numab hat den ehemaligen Novartis-Konzernchef Daniel Vasella per 1. Oktober 2019 in den Verwaltungsrat gewählt. "Wir freuen uns, Daniel Vasella in unserem Verwaltungsrat willkommen zu heissen. In unserem derzeitigen Entwicklungsstadium gehen wir davon aus, dass wir von Daniels riesiger Erfahrung profitieren werden.

