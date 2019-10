Im Tagesgeschäft lief es allerdings gut. Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 5,3 Mrd Dollar.Charlotte - Die Bank of America hat wegen der Einstellung eines Gemeinschaftsunternehmens im dritten Quartal einen Gewinneinbruch verbucht. Im Tagesgeschäft lief es allerdings gut. Unter dem Strich stand ein Überschuss von knapp 5,3 Milliarden Dollar und damit 21 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie die Bank mitteilte. Am Finanzmarkt kamen die Nachrichten gut an.

Den vollständigen Artikel lesen ...