Das United States (US) Census Bureau berichtete am Mittwoch, dass die Einzelhandelsumsätze im September auf 525,6 Milliarden Dollar sanken, was einem Rückgang von 0,3% gegenüber August entspricht. Auch bei dieser Messung wurde die Markterwartung für einen Anstieg von 0,3% deutlich verfehlt. Der enttäuschende Wert belastete den Greenback und der US-Dollar-Index ...

