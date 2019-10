Das Research-Team der Danske Bank weist darauf hin, dass der britische Premierminister Boris Johnson im Gegensatz zu Theresa May sowohl die Hardcore-Brexiteers der European Research Group (ERG) als auch die Democratic Unionist Party (DUP) an Bord haben will, bevor er einen Vertrag mit der EU unterzeichnet. Wichtige Zitate "Denken Sie daran, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...