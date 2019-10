Die Verfügbarkeit schrumpfte, die Qualität schwächte sich ab und der Bedarf begrenzte sich ebenfalls. Einheimische Presenta und Hauszwetschge bildeten das Fundament des spärlichen Sortimentes, in dem Stanley aus Osteuropa von der Bedeutung her eine etwas größere Rolle als zuvor einnahmen. Bildquelle: Shutterstock.com Polnische Presenta ergänzten in Berlin,...

Den vollständigen Artikel lesen ...