Zur Markteinführung präsentiert Bevo als deutschlandweite Messepremiere auf der expoSE die Root-Sense-Sensortechnologie für eine optimale Bewässerung der Felder. Die Sensoren beinhalten eine Technologie, um den Feuchtigkeitsgehalt in der Erde in Echtzeit zu messen und bei einer Unterschreitung sofort via 2G oder 3G einen Infoalarm auf die App oder die Website zu schicken. Es...

Den vollständigen Artikel lesen ...