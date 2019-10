"Geopolitische Konflikte sind für die Finanzmärkte mehr und mehr zur Routine verkommen. Wo scharf geschossen wird, wird am Markt nur noch dumpf reagiert, umso dumpfer fast, je mehr geschossen wird."Ich weiss nicht wie es Ihnen geht, aber als ich neulich in den Medien wieder den Namen Kobane hörte, wurde mir erst klar, wie sehr man doch abstumpft. Die Meldung war an sich schon spektakulär genug. In der Nähe der syrischen Grenzstadt Kobane ist letzten Freitag eine US-Militäreinheit unter Artilleriebeschuss türkischer Truppen geraten und offenbar haben die US-Amerikaner sogar erwogen...

