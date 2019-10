Am 09. Oktober hatten wir ausführlich über Sika ISIN: CH0418792922 berichtet und mit folgendem Titel auf die Trading-Chance hingewiesen: "Sika: Kann man den Rücksetzer zum Einstieg nutzen?" Als Abonnent des Express-Service konnten Sie lesen: "Nachdem der Preis der Sika Aktie ab dem Bereich von 170 CHF deutlich in Richtung Süden geschickt wurde, konnte sich der Wert in der Zone von 138 CHF stabilisieren. Dabei pendelte der Kurs über mehrere Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...