Für das Plus ist ausschliesslich die Chemie- und Pharmabranche verantwortlich - die anderen grossen Zweige haben sich grösstenteils rückläufig entwickelt.Bern - Die Schweizer Exportwirtschaft hat im September wieder zugelegt, nachdem die Ausfuhren in den beiden Vormonaten rückläufig gewesen waren. Die Exporte nahmen saisonbereinigt (zum Vormonat) um 8,2 Prozent auf 20,3 Milliarden Franken zu. Real - also preisbereinigt - war der Anstieg mit +2,5 Prozent allerdings um Einiges moderater. Im August und Juli waren die Exporte...

