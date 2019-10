Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.670 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,01 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. Mit Spannung blicken die Anleger am Donnerstag nach Brüssel. Beim zweitägigen EU-Gipfel, der dort am Nachmittag beginnen wird, soll es unter anderem um den Brexit gehen. Dort könnte es dem Vernehmen nach doch noch zu einer Einigung auf einen Deal kommen.



An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere der Deutschen Lufthansa, von Fresenius Medical Care und von RWE. Die Anteilsscheine von MTU Aero Engines, Continental und Bayer stehen gegenwärtig am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1027 US-Dollar (-0,04 Prozent).