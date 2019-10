Gewinnmitnahmen in den schwergewichtigen Nestlé-Aktien bremsen indes die Kursentwicklung.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstagvormittag nach einem schwächeren Frühgeschäft ins Plus gedreht. Händler beschreiben den Markt aber als eher richtungslos. Die Anleger verhielten sich wegen der laufenden Brexit-Gespräche und der politischen und wirtschaftlichen Spannungen zwischen der USA und China sowie im Nahen Osten weiterhin vorsichtig.

Den vollständigen Artikel lesen ...