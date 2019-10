Der Produktionsumsatz ist in Kanada im August stärker als erwartet gestiegen - Der Loonie profitierte von den positiven Daten und gewann gegenüber dem USD an Stärke - Statistics Canada berichtete am Donnerstag, dass die Fertigungsumsätze im August um 0,8% auf 57,6 Milliarden US-Dollar im August stiegen, nachdem sie im Juli um 1,3% gesunken waren, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...