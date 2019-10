Bessere Geschäfte im Investmentbanking und ein höherer Zinsüberschuss haben der US-Grossbank im Q3 ein Gewinnplus beschert.New York - Bessere Geschäfte im Investmentbanking und ein höherer Zinsüberschuss haben der US-Grossbank Morgan Stanley im dritten Quartal überraschend viel Gewinn beschert. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Überschuss von knapp 2,1 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd Euro) und damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Geldhaus am Donnerstag in New York mitteilte.

