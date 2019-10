Der Swiss Market Index verliert am Donnerstag 0,23 Prozent auf 10'008,94 Punkte.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat ein möglicher Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen am Donnerstag nur vorübergehend für Auftrieb gesorgt. Am Schluss gab der Leitindex SMI leicht nach, was vor allem auch am schwachen Börsen-Schwergewicht Nestlé nach dem Zwischenbericht lag. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker schrieb auf Twitter von einer fairen und ausgewogene Vereinbarung...

