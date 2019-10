Der Goldpreis konsolidiert weiter unterhalb der Marke von 1.500 Dollar - Ein Tagesschluss oberhalb von 1.500 Dollar, könnte Zugewinne in Richtung 1.510/1.520 Dollar auslösen - Goldpreis Tageschart Das gelbe Metall befindet sich in einem Aufwärtstrend oberhalb der Glättungen der letzten 100 und 200 Tage. In den letzten Wochen konsolidierte der Markt ...

