Der jährliche Pilllnitzer Apfeltag ist die Gelegenheit für Jung und Alt, sich über die Fortschritte in der Obstzüchtung und die Genbankarbeit am Julius Kühn-Institut am Standort Dresden zu informieren. Herzstück ist das Display von verschiedenen alten Apfelsorten und Neuzüchtungen, sowie die Möglichkeit diese zu verkosten. Sortendisplay Apfel...

