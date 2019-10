Der Vorsitzende der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, hat angekündigt, bei der nächsten Wahl zum Fraktionsvorsitz erneut zu kandidieren. "Es ist vermutlich keine Überraschung: Ich werde bei dieser Wahl als Fraktionsvorsitzender antreten", sagte Bartsch in der Sendung "Frühstart" der RTL/n-tv-Redaktion.



Er sehe da "nicht nur eine Verantwortung, sondern auch Chancen für die Linken", so der Linken-Politiker weiter. Am 12. November werde sich die Linken-Bundestagsfraktion einen neuen Vorsitz geben. Damit beendete Bartsch Spekulationen, der Wahltermin könne erst im Januar stattfinden. "Der Vorschlag des Fraktionsvorstands ist es, die Wahlen auf einer Klausur im Januar durchführen zu lassen", hatte der Parlamentarische Geschäftsführer der Linken-Bundestagsfraktion, Jan Korte, Anfang Oktober gesagt.



Bartsch hatte sich für diesen Fall bereit erklärt, auch bis Januar Linken-Fraktionschef zu bleiben. Derzeit führt Bartsch die Fraktion gemeinsam mit Sahra Wagenknecht. Sie hatte bereits im März angekündigt, das Führungsamt aus gesundheitlichen Gründen abzugeben.