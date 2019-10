Der stellvertretende Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Masayoshi Amamiya, gab in der letzten Stunde einige Kommentare ab und er sagte, dass die japanische Wirtschaft moderat expandiert, aber die Abwärtsrisiken durch die globale Konjunkturabschwächung steigen. Zusätzliche Punkte: Es ist notwendig, die Risiken im Ausland in Bezug auf die japanische ...

