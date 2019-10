EUR/USD Rückzug vom jüngsten Hoch - Fokus des Marktes bleibt auf Brexit und monatiger Parlamentsabstimmung - EU Gipfel startet heute in den letzten Tag - Die positive Dynamik der Gemeinschaftswährung hat am Ende der Woche nachgelassen und so notiert der EUR/USD im Bereich der 1,1110/20. EUR/USD schaut auf Risikotrends, Brexit Das Paar kämpft um ...

