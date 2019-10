Herr Janwlecke, die SPS in Nürnberg steht kurz bevor. Auf welche Branchentrends können Besucher sich freuen und warum lohnt sich ein Besuch bei Phoenix Contact?

Torsten Janwlecke: In der Vergangenheit lag der Fokus der SPS auf Automatisierungshardware. Mehr und mehr durchdringen nun aber Informationstechnologie und Software klassische Automatisierungsanwendungen. Vor dem Hintergrund des neuen Messekonzepts bin ich gespannt, wie Hard- und Softwareanbieter weiter zusammenwachsen und gemeinsame Lösungen aufzeigen. Auch bei Phoenix Contact hat die digitale Transformation längst begonnen. Software und digitale Dienstleistungen haben bei uns einen hohen Stellenwert. Auf der SPS zeigen wir daher neue Anschlusstechnologien zum Beispiel für die geräteinterne Datenübertragung. Wir präsentieren aber auch übergreifende Lösungen für Trendthemen wie OPC UA und Single Pair Ethernet sowie Cloud-Lösungen. Erleben wir auf der SPS also wirklich eine Transformation der Branche? Torsten Janwlecke: Ja - aber natürlich nicht nur auf der SPS. Die klassische Produktion und die IT waren lange zwei unabhängige Welten mit eigenen Marktanforderungen, Technologien und Entwicklungszyklen. Heute sind sie untrennbar miteinander verbunden - nicht nur für den Endanwender, sondern auch für die Anbieter. Können Sie ein Beispiel von Phoenix Contact nennen? Torsten Janwlecke: Bei uns zieht sich die Digitalisierung durch die komplette Wertschöpfungskette. Angefangen bei der Ressourcen-Planung mit SAP über die virtuelle Projektorganisation bis hin zu digitalen Dienstleistungen wie Konfiguratoren, Shops, oder die Bemusterung. Einkauf, Produktion, Logistik, Gebäude- und Personalmanagement - heute kommt kein Unternehmensbereich mehr ohne digitalisierte Prozesse aus. Das mag vielleicht ...

