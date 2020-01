"Crowdlending bietet Zugang zu einer Assetklasse mit einem attraktiven Risk-Return Profil und insbesondere der Möglichkeit selektiv in lokale Unternehmen und konkrete Projekte zu investieren."von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Schittenhelm, Crowdlending-Plattformen führen zwar noch ein Nischendasein - haben aber in den letzten Jahren starkes Wachstum zu verzeichnen. Für 2019 wurde ein Marktvolumen von bis zu 500 Millionen Franken erwartet. Wie beurteilen Sie den Schweizer Markt? Torsten Schittenhelm: Der Crowdlending-Markt verzeichnet in der Schweiz insbesondere seit 2015 ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...