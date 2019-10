Mit einem offiziellen ersten Spatenstich haben CATL-Europachef Matthias Zentgraf und Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee die Bauarbeiten für das Batteriewerk von Contemporary Amperex Technology in Arnstadt gestartet. Bereits Ende 2020 soll die Produktion anlaufen.Als "Ansiedlung der Superlative" bezeichnete Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) die neue Batteriefabrik von Contemporary Amperex Technology (CATL), mit deren Bau der chinesische Konzern am Freitag offiziell am Erfurter Kreuz begonnen hat. "Der Freistaat Thüringen wird zum bedeutendsten europäischen Standort ...

