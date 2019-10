Kleine Unternehmen arbeiten anders als Großkonzerne. Spezialwissen, enger Kundenkontakt und ein konservatives Risikobewusstsein sind Erfolgsgaranten für viele Betriebe. Auch fürs Portfolio können KMU ein Gewinn sein.Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft - kaum ein Bericht kommt ohne diesen Beinamen aus, der den Wert kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) für unsere Volkswirtschaft so bildhaft beschreibt. Die Kennzahlen bestätigen, dass der Name nicht von ungefähr kommt. 99,5 Prozent aller Unternehmen in Deutschland zählten 2017 laut Angaben des Instituts für Mittelstandsforschung zu den KMU. Gemeinsam erwirtschafteten sie 35 Prozent des gesamten Umsatzes in Deutschland und steuerten weit mehr als die Hälfte der gesamten Nettowertschöpfung aller Unternehmen bei.Meister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...