Die Sprecherin des britischen Premierministers Boris Johnson hat in den letzten Minuten angekündigt, dass der Premierminister am Freitag um 17:00 Uhr in der Downing Street eine Kabinettssitzung abhalten wird. "Wenn der Brexit-Deal genehmigt wird, könnte der Gesetzentwurf zur Umsetzung des Deals bereits am Montag mit dem Gesetzgebungsprozess beginnen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...