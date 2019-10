Bereits seit 1. Oktober können Anträge bei der IBB für das Programm "EnergiespeicherPlus" gestellt werden. Die Berliner Landesregierung stellt zunächst insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung, die von Unternehmen, Bezirken und Privathaushalten bei Investitionen in Speichersysteme in Kombination mit einer neuen Photovoltaik-Anlage beantragt werden können. Maximal gibt es 15.000 Euro als Zuschuss für die Vorhaben.Im Sommer kündigte die Senatsverwaltung für Wirtschaft und Energie an, künftig Photovoltaik-Speicher fördern zu wollen. Am 1. Oktober startete das Programm "EnergiespeicherPlus", das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...