Die Gebote des Paares bleiben am Freitag die zweite Sitzung in Folge erhalten - Die Aufwärtsbewegung lässt sich vom schwächeren chinesischen Q3 BIP nicht beeindrucken - Die Händler warten für einen neuen Impuls auf die Reden der FOMC Mitglieder - Der AUD/USD baute seine positive Dynamik aus und so erreichte er sein neues 1-Monatshoch in der Mitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...